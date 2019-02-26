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Архив - Донецкая область

Главари ОРДЛО обещают «поэтапную» замену «паспортов ЛДНР»

26.02.2019 22:31
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Главари ОРДЛО обещают «поэтапную» замену «паспортов ЛДНР»

Главари ОРДЛО обещают местным жителям переход документов на российские паспорта, чтобы поддержать пророссийские настроения на неподконтрольной территории Донбасса.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

По данным украинской разведки, вначале менять паспорта якобы начнут так называемым «госслужащим и представителям силовых структур» ОРДЛО. В разведке добавили:

«Так называемым „руководством республик“ интенсивно распространяется информация о подготовке к поэтапной замене местным жителям паспортов „Д/ЛНР“ на российские».



Теги: Россия, Донбасс, обмен, документы, паспорт, ДНР, ЛНР, ГУР
 
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