Главарю «ДНР» Пушилину пришел «приказ» убрать «от власти» всех «местных»

26.02.2019 12:33

Перед главаре «ДНР» Денисом Пушилиным московскими кураторами поставлена задача убрать «от власти» всех «местных».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Московские кураторы дали главарю «ДНР» Денису Пушилину указание убрать «от власти» всех «местных» и заменить из на присланных из РФ. Однако, те, кого «пришлют на замену», не должны иметь никаких связей на временно оккупированных территориях Донецкой области – ни родственников, ни знакомых. Такие «кадровые решения» связывают с «измельчанием денежных потоков».

Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«Перед Пушилиным поставлена задача удалить местных коллаборантов из всех мест принятия даже мелких решений. Будут только российские вахтовики рулить, которым вообще все пох. Чтоб ни знакомых, ни родственников – ничего»,

«Не доверяют коренным жителям наротной))) измельчали реки денежные».