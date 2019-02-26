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Главарю «ДНР» Пушилину пришел «приказ» убрать «от власти» всех «местных»
Перед главаре «ДНР» Денисом Пушилиным московскими кураторами поставлена задача убрать «от власти» всех «местных».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Московские кураторы дали главарю «ДНР» Денису Пушилину указание убрать «от власти» всех «местных» и заменить из на присланных из РФ. Однако, те, кого «пришлют на замену», не должны иметь никаких связей на временно оккупированных территориях Донецкой области – ни родственников, ни знакомых. Такие «кадровые решения» связывают с «измельчанием денежных потоков».
Вот что сообщают дончане в соцсетях:
«Перед Пушилиным поставлена задача удалить местных коллаборантов из всех мест принятия даже мелких решений. Будут только российские вахтовики рулить, которым вообще все пох. Чтоб ни знакомых, ни родственников – ничего»,
«Не доверяют коренным жителям наротной))) измельчали реки денежные».
Теги: Россия, Донбасс, родственник, власть, ДНР, Пушилин, соцсети, кадры, кураторы
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