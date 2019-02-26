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Из-за близости к Пушилину: В Донецке сместили «бульварных» художников
В неподконтрольном украинской власти Донецке для художников определили новое место на бульваре Пушкина. Теперь «донецкий Монмартр» находится между кафе «Сепар» (в котором взорвали «главу ДНР» Александра Захарченко) и драмтеатром.
С 2005 года художники выставляли свои работы около Дворца спорта (гимнастический манеж) «Шахтер» – в начале бульвара, где специально под них была реконструирована территория
Но в прошлом году у мастеров начались проблемы. Как рассказали «Донецким новостям» очевидцы событий, поначалу представители «администрации» города предъявили претензии в том, что идет незаконная торговля. Три-четыре недели «горадминистраторы» являлись на бульвар с вооруженными людьми и не позволяли выставлять полотна. В сентябре «полиция» несколько раз разгоняла вернисаж, что вызвало возмущения среди дончан.
Художники неоднократно ходили в «мэрию». В конце концов, для них согласовали новое место – между кафе «Сепар» и драмтеатром. Но новый «пятачок», в отличие от зоны рядом с ДС «Шахтер», абсолютно не оборудован для выставок – картины приходится ставить на землю (а при нынешних погодных условиях – в снег или таящий снег), подпирая их штырями.
Каждому участнику «Монмартра» выделено по три погонных метра и не более. При этом художников обязали создать некое новое общество и выдали удостоверения. Если раньше для хранения картин по соглашению с Дворцом спорта «Шахтер» арендовали пустующие помещения, то сейчас пришлось искать новые «склады». Немаловажная проблема на новом месте и с туалетом.
С прежнего места прогнали не только художников, но и антикварный рынок («Клуб коллекционеров»). Официально причины «переездов», естественно, людям никто не озвучил. Обсуждая возможные версии произошедшего, склоняются к тому, что закрытие «пятачка» рядом с ДС «Шахтер» вызвано близостью к зданию «администрации главы ДНР». Дело в том, что «глава республики» Денис Пушилин, его ближайшее окружение, а также «народный совет ДНР» располагаются в здании по адресу бул. Пушкина, 7б. А вернисаж и антикварный рынок привлекали с пятницы по воскресение особо много посетителей.
В итоге художников сместили на 600 метров вверх по бульвару. Посетителей и ценителей донецкого искусства на новом месте пока очень немного. А продаж и того меньше. Художники надеются, это временные следствия переезда.
А на старом, оборудованном и благоустроенном месте «донецкого Монмартра» сейчас пугающе пусто. Специальные сетки, не украшенные картинами, смотрятся как обычные ограждения. Незнающий и не поймет, для чего здесь установлены лавки с высокими навесами и сеточными элементами.
Теги: Донецк, Донбасс, выставка, художники, картины
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