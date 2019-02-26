Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Остап»

26.02.2019 13:32

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Так, ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Остап».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, 24 февраля 2019 года ликвидирован боевик «ДНР» Остапов Андрей Игоревич с позывным «Остап».

Об Осипове известно, что он родился в Докучаевске 24 марта 1983 года.