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Люди Рината Ахметова организовали слежку за журналистами. ВИДЕО

26.02.2019 10:32
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Люди Рината Ахметова организовали слежку за журналистами. ВИДЕО

Журналисты программы расследований «Схемы» обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что за ними постоянно следят охранники Рината Ахметова.Об этом сообщает 0629.
«Просимо порушити кримінальне провадження за статтею 171 Кримінального Кодексу України - переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю. Якщо чесно, для мене це тривожна ситуація. Один з найвпливовіших олігархів країни, з темним минулим із буремних дев'яностих, організував регулярне стеження за журналістом програми розслідувань», - написала в своем Фейсбуке руководитель проекта Наталка Седлецкая.
Журналисты уже собрали всю необходимую доказательную базу того, кто именно следит за ними, кому принадлежит транспорт, на котором осуществляется слежка.
По словам Седлецкой, журналисты наблюдают слежку последние несколько месяцев. Перед этим «Схемы» провели несколько резонансных расследований и о самом олигархе Ахметове, и о его контактах с постмайданной властью. «Схемы» предали огласке факты, свидетельствующие об укреплении позиций олигарха после бегства его политического ставленника Виктора Януковича.
После обнаружения за собой слежки редакция программы обратилась в пресс-службу Рината Ахметова за официальными комментариями, однако там эту просьбу проигнорировали.
Напомним, олигарх Ринат Ахметов является владельцем двух мариупольских металлургических комбинатов, городской газеты «Приазовский рабочий», телеканалов «Сигма» и МТВ, а также сайта mrpl.city.



Теги: Донбасс, Ринат Ахметов, слежка, журналисты
 
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