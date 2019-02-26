На Донбассе не стихают обстрелы: один боец ВСУ погиб, один ранен

26.02.2019 12:08

За минувшие члены НВФ семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды применили артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра. В результате чего один военный погиб и один получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» подразделения НВФ дважды обстреляли позиции наших защитников:

из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Лебединское;

из минометов калибра 120 мм — вблизи села Водяное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил пять обстрелов:

из гранатометов различных систем — в районе населенного пункта Луганское;

из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи поселка городского типа Новотошковское;

из стрелкового оружия — в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Новоалександровка и Новгородское.

По данным украинской разведки, 25 февраля двое двое членов НВФ были уничтожены и трое ранены.