На Светлодарской дуге погиб 31-летний боец ВСУ из Запорожской области

26.02.2019 15:09

В минувшее воскресенье, 24 февраля, погиб 31-летний украинский военнослужащий, уроженец Запорожской области.

Об этом сообщает издание «Gazeta.ua».

Военнослужащий 54-й ОМБр Борис Бординюк погиб вследствие обстрела на Светлодарской дуге в Донецкой области. Он был родом из села Благовещенка Каменско-Днепровского района Запорожской области.

Боец не дожил всего несколько дней до своего дня рождения — 28 февраля ему должно было исполнится 32 года. О дате и месте похорон пока не сообщается.