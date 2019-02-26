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Российский боевик "Москва": "Это мы убивали украинцев фосфорными бомбами, а Моторола лично занимался провокациями"
Предательство, полное отсутствие понятия о воинском товариществе и абсолютное пренебрежение элементарными нормами морали.
Так "воевали" на Донбассе "защитники" "русского мира", свидетельства одного из которых разместил в Twitter блогер UA_NATO_USA, передает "Диалог.UA".
Россиский наемник Александр Костин, сейчас живет в Пензе, он – послушник в монастыре РПЦ. Четыре ранения, полученные им во время участия в составе незаконных вооруженных бандформирований в боевых действиях на Донбассе против Украины, сделали из боевика инвалида.
Наёмник РОА, позывной "москва", с раздробленными ногами и перебитой рукой - ""мы забросали всю Семёновку фосфорными бомбами, просто её выжигали. моторола лично занимался провокациями, а ВСУ придерживались перемирия. Спасибо ростовским врачам за ногу"".
Самое страшное, что, даже готовясь к монашеству, этот человек, судя по его интервью, ничуть не раскаивается в содеянном. Спокойно рассказывает, как, наслушавшись российских пропагандистов, поехал в Украину… "спасать Россию" и "спасать народ Донбасса". При том, что, как признается, сам так нормально и не разобрался в происходившем в Украине в 2014 году, в событиях на Майдане.
"сначала давали хорошие деньги за ранения. Но! В Ростове их презирали, и говорили, чтобы скорее их всех перебили. Шёл поток раненых. Каждый день 3 убитых и 7 раненых (за 3 недели - 600 убитых). Приезжали афганцы и сказали, что это не их война. Ещё и предательство роты с фланга"
Тем не менее, свидетельства террориста Костина ценны хотя бы как свидетельские показания, подтверждающие участие россиян в этой войне. И подтверждающие подлость и гнилость "защитников" "русского мира". В частности, Костин рассказывал, что полевой командир "ДНР" Арсен Павлов, известный как Моторола ездил по позициям с минометным расчетом и устраивал провокации: стрелял по позициям украинских военных, потом уезжал. А "ответка" прилетала на позиции незаконных вооруженных бандформирований. Боевиков, находившихся на этих позициях, Моторола банально подставлял, можно сказать, обрекал на смерть. Таков был "герой" "Новоросии". И это – очередной аргумент в пользу версии об устранении его своими же "побратимами". Как и в случаях с Гиви и Захарченко. Рассказывал Костин и о том, как российские наемнические формирования без зазрения совести шли на предательство, оставляли поле боя. В частности, так "отличались" так называемые "казаки". Пользователи соцсети в комментариях осыпали Костина проклятиями, а заодно – и РПЦ, дающую приют таким нелюдям.
Теги: Россия, Донбасс, бомба, боевик, ДНР, ВСУ, Захарченко, соцсети, Семеновка
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