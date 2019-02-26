С 1 марта КПВВ переходят на новый режим работы

26.02.2019 09:21

Все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил на Донбассе переходят с 1 марта на весенний график работы.

«Согласно распоряжению командующего Объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2019 переходят на график весеннего периода. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30», - сообщает пресс-центр ООС.

Командование ОС обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.



