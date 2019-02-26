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Ситуация на блокпостах Украины: большие очереди на «Новотроицком» и «Марьинке»
26.02.2019 09:42
По данным Госпогранслужбы сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 30/55;
КПВВ «Марьинка» — 50/60;
КПВВ «Новотроицкое» — 50/70;
КПВВ «Гнутово» — 20/40.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению в пределах всех дорожных коридоров. В общем через КПВВ последовало 32,2 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 7595 человек и 905 транспортных средств;
«Марьинка» — 7325 человек и 1255 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6390 человек и 1235 транспортных средств;
«Гнутово» — 3125 человек и 715 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 7730 человек.
Теги: Донбасс, Марьинка, граница, пограничники, транспорт, Новотроицкое, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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