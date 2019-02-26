Ситуация на блокпостах Украины: большие очереди на «Новотроицком» и «Марьинке»

26.02.2019 09:42

По данным Госпогранслужбы сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 30/55;

КПВВ «Марьинка» — 50/60;

КПВВ «Новотроицкое» — 50/70;

КПВВ «Гнутово» — 20/40.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению в пределах всех дорожных коридоров. В общем через КПВВ последовало 32,2 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 7595 человек и 905 транспортных средств;

«Марьинка» — 7325 человек и 1255 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6390 человек и 1235 транспортных средств;

«Гнутово» — 3125 человек и 715 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 7730 человек.