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"Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина

26.02.2019 07:28
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"Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина

В кадр попали поселок Октябрьский и улица Стратонавтов. Здешние жители не скрывают злости и прямо заявляют - "властям" "ДНР" до окраин Донецка нет и дела.

Если центр города хоть как-то "вылизывается", то здесь как были развалины и разрушения после попадания снарядов боевиков, так они и остались. Снятые одним из местных жителей кадры окраин Донецка распространили в пабликах соцсетей.

Здесь много сгоревших и разрушенных зданий, в некоторых домах так и торчат корпуса снарядов, передает "Диалог.UA". Некоторые еще не так давно работавшие магазины либо полностью уничтожены боевыми действиями, или же закрыты.

В домах многие окна заколочены фанерой, жители прямо говорят – от оккуапнтов помощи нет, а они на свои мизерные доходы пока не имеют возможности отремонтировать жилье.

"Люди разочаровались, потому что город живет, а мы здесь вообще никому не нужны. Они разрушают и разрушают. Никто ничего не делает", - говорят местные жители.



Теги: Донецк, Донбасс, дом, фото, разрушения, ДНР, боевики, снаряды, обстрелы, соцсети
 
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