В "ДНР" зреет бунт: боевик "напал" на Путина с нецензурными проклятиями в Сети

26.02.2019 10:49

Участник так называемой "армии ДНР" публично обругал президента России Владимира Путин, который использует их как пушечное мясо на Донбассе.

В социальных сетях появились смелые высказывания боевиков "ДНР" в адрес президента России Владимира Путина, передает "Диалог.UA" Об этом сообщил в Twitter блогер, пишущий под ником Necro Mancer.

Иным словами, участники незаконных бандформирований начинают понимать, что на самом деле Кремлю всегда было плевать на защиту жителей Донбасса.

Текст сообщения российского наемника в Сети гласит: "Путин урод! Я тебя не боюсь! Ты убил пацанов и скрываешь! Бог тебя накажет! Будь ты проклят". Также один из "соратников" поддержал его заявление: "Присоединяюсь к твоим словам". Однако было много и жестких комментариев к сообщению, высмеивающих позднее "прозрение" террориста.