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Архив - Донецкая область

В ОРДО сообщили о массовых повреждениях в Еленовке

26.02.2019 11:08
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В ОРДО сообщили о массовых повреждениях в Еленовке

В неподконтрольном Украине поселке Еленовка Донецкой области семь домов, аптека, больница и здание администрации получили повреждения в поселке при обстреле вечером 24 февраля.

Об этом сообщают в «представительстве ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает donpress.com.

Представители ОРДО уточнили:

«Двадцать четвертого февраля в районе 23:20 произошел воздушный разрыв в результате обстрела. Многочисленные повреждения получили семь домостроений».

Как стало известно, что в домах по улицам Почтовой, 77, Фрунзе, 14, Ленина, 76, Московской, 16, Переездной, 33 и 62 и Королева, 9 повреждено остекление, в некоторых — фасад и кровля. Кроме того, пострадали здания аптеки, поселковой администрации и больницы.

Информация о жертвах и пострадавших в результате обстрелов не поступала.



Теги: Донбасс, дом, жертвы, обстрел, повреждения, Еленовка, ДНР
 
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