В России "самоликвидировался" наемник, убивавший украинцев на Донбассе: "Нашли в машине повешенным"

26.02.2019 13:53

В Краснодарском крае Российской Федерации "самоликвидировался" очередной участник бандформирований, воевавший на Донбассе.

Пользователи социальных сетях обсуждают новые летальные потери гибридной армии России - пополнение так назыаемой "бригады 200-х", передает "Диалог.UA".

Об этом сообщил в Twitter блогер под ником Necro Mancer.

Сообщается, что Чернов Виктор, 1983 года рождения, из станицы Кущевской (Крансодарский край) был найден повешенным в машине.

Из комментариев следует, что его знакомые и близкие не знают точной информации об обстоятельствах смерти: "Что случилось, еще никто не знает, но нашли его в машине повешенным".