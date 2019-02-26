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В сети показали новые фото погибших членов НВФ
В соцсети опубликовали данные о погибших членах НВФ на Востоке Украины.
Об этом сообщил в Twitter блогер Necro Mancer, опубликовав соответствующие снимки, передает donpress.com.
Ткаченко Андрей Геннадьевич, известный по позывному «Пилот». Родился 24.11.1976 года в Кишиневе (Молдова), убит снайпером в н.п. Золотое 23.02.2019года. (личные данные требуют подтверждения).
По данным сайта «Миротворец», Ткаченко «служил» в т.н. Милиции «ЛНР» (4 отдельная бригада), 1-ой мотострелковой роты, 2- ой мотострелковый взвод гранатометчиком.
Остапов Андрей Игоревич, позывной «Остап». Родом из Докучаевска. Родился 24.03.1983 года, убит снайпером 24.02.2019 года.
Данные про Остапова также содержатся в базе украинского ресурса «Миротворец».
Пюра Антон Валентинович. Уроженец с.Безыменное.
Родился 15.05.1990 года. Погиб 21.02.2019 года. (обстоятельства требуют уточнения).
Теги: Донбасс, фото, гибель, соцсети, НВФ
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