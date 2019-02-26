В Славянске режут на металл курортную зону

26.02.2019 17:32

Жители Славянска (Донецкая обл.) возмущены возобновлением работ по демонтажу коммунальных сетей на территории Санаторно-курортного реабилитационного центра «Славянский курорт». Они акцентируют, что центр режут на металлолом, параллельно уничтожая ландшафтный парк. Как передает корреспондент «Донецких новостей», данной темой в городском совете занимаются уже второй день.

Санаторно-курортный реабилитационный центр «Славянский курорт» юридически является дочерним предприятием ЗАО «Укрпрофздравница». Проблема с демонтажными работами на «Славкурорте» тянется с осени 2016 года – тогда были вырезаны трубы теплотрассы, разрушены здания котельной и теплопункта возле грязехранилища. Работы проводились даже в первой санитарной зоне. Кроме того, часть вырезанного метала в открытую продавалась через интернет. Руководство предприятия не согласовывало свои действия ни с местной властью, ни с администрацией Регионального ландшафтного парка, на территории которого оно располагается. Конфликт дошел до того, что был инициирован вопрос о передаче «Славкурорта» из частной собственности обратно в коммунальную.

В конце прошлого года демонтажные работы на «Славкурорте» возобновились, что вызвало новую волну негодования общественности. В этой связи 25 февраля состоялось заседание специальной депутатской комиссии городского совета, на которое пришли и местные жители.

«Нас беспокоит вопрос разрушения ландшафтного парка. Разные времена были, но курорт оставался курортом. Сегодня идет самый настоящий вандализм. Этому парку более 100 лет, его создавали и привозили сорта деревьев с разных уголков. Сегодня нам объясняют, что якобы идет демонтаж теплосети. Все разрывается, уничтожаются ценнейшие породы деревьев, разрушается верхний слой почвы и уже его не восстановить», – сообщила жительница Славянского курорта Татьяна Рыбальченко.

Она напомнила, что славянцы пытаются отстоять курортную зону с 2016 года. «Когда мы встретились с заместителем генерального директора, она нам заявила, что курорт – это частное предприятие, землю они арендуют. Но арендовать – не значит, уничтожать. Все-таки не каждый город может похвастаться таким курортом как у нас в Славянске. Мы не должны позволить уничтожить жемчужинку нашего города», – пояснила Рыбальченко.

Но мнения представителей общественности разделились. Например, Нина Нечитайлова видит смысл в демонтаже теплотрассы. «У меня иная точка зрения. Я считаю, что трубы, которые лежат в земле, уже никому не нужны, отопление "сдохло", а там лежат трубы на много тысяч [гривен]. И вот сейчас, когда мертвый сезон, когда нет отдыхающих, их надо оттуда вытащить. Я считаю, что это здравый смысл. Есть люди, которые много лет работали на "Славкурорте", и не получили зарплату. Поэтому нужно достать трубы, сдать их [на металлолом], а людям выплатить зарплату. Но нужно смотреть, чтобы не было вандализма, не ломали деревья», – поделилась она своей точкой зрения.

Мэр Славянска Вадим Лях акцентировал, что работы ведутся без согласования со службами и управлениями городского совета. Документы оформлены несоответственно. Предписания не выполняются. «В 2018 году "Славянский курорт" обратился за согласованием земельных работ на утверждение ордера. На схеме был указан участок, который находится в районе санатория "Юбилейный", на пустыре. Соответственно, начали собирать подписи и согласования со службами. Дошли до УЖКХ. На сегодняшний день в УЖКХ не зарегистрирован данный ордер на начало работ, подписи УЖКХ на нем нет. Более того, данный ордер предполагалось выдать сроком до 14 декабря 2018 года. Даже если бы этот документ и был, то на данный момент он уже свою юридическую силу утратил. Думаю, что "Славкурорт" мотивирует свои действия тем, что раз работ они не выполняли, то автоматически сами себе этот ордер продлили, хотя подписи УЖКХ и входящей регистрационной на нем нет», – сказал городской голова.

Мэр подтвердил, что земля находится в аренде – в 1998 году ЗАО «Укрпрофздравница» заключило договор со Славянским городским советом на право временного пользования землей на Славянском курорте сроком на 25 лет, до 2023 года. «Но также здесь находится ландшафтный парк и земли, которые имеют особый статус и особую ценность», – добавил Лях.

«Региональный ландшафтный парк работает с землепользователями без изъятия земельного участка. То есть, в хозяйственную деятельность, которую они ведут, мы не имеем право вмешиваться», – проинформировала заместитель руководителя Регионального ландшафтного парка «Славянский курорт» Лилия Рудич.

Для законности проведения работ предприятие должно было получить соответствующее разрешение в областном Центре Государственного земельного кадастра. «Такого разрешения, как я понимаю, они не получали, поэтому это прямое нарушение требований законодательства», – акцентировала специалист горсовета.

Также выяснилось, что «Славкурорт» не выполнило предписания депутатской комиссии 2016 года по рекультивации земель и уборке отходов своей деятельности, и при этом возобновило работы в конце 2018-го и проводит их до сих пор. «Проверяли мы и в марте, и на сегодняшний момент те траншеи, которые были разрыты в 2016 году – они так и остались разрытыми. Сверху лежат и деревья поломанные, и плиты, которые не убраны до сих пор. При этом любая деятельность на территории этого ландшафтного парка должна проводиться с выполнением требований заповедного режима. Одно из этих требований, что рекультивация нарушенных земель должна обязательно проводиться на основании разрешительных документов. Таких разрешительных документов, я уверена, у них нет», – сказала начальник отдела экологии и природных ресурсов Лариса Соловей.

Она добавила, что по данному эпизоду соответствующие письма были направлены в прокуратуру и полицию. «"Укрпофздравница" заплатила за ущерб, нанесенный зеленым насаждениям в сумме около 22 тыс. грн. И все – к сожалению, дальше меры не приняты», – уточнила Соловей.

По итогам заседания 25 февраля было принято решение направить очередные обращения в прокуратуру.

Точку зрения ДП СКРЦ «Славянский курорт» озвучил сегодня, 26 февраля, и. о. генерального директора данного предприятия Сергей Линник, Он заявил, что обвинения в его адрес о разрушении и уничтожении курорта безосновательны.

«Я хочу всем напомнить, что в 2014 году, после того как закончились все военные действия в Славянске, Славянский курорт восстанавливал я со своей командой. Не уничтожал, а восстанавливал. Мы когда зашли на курорт, не работала канализация, не было света, воды. Людей никого не было, денег я не мог платить людям, в то время я обратился в мэрию – мне отказали. Мы кинули клич по областям, более чем на 1 млн 200 тыс. грн. Нам бесплатно дали материал, в том числе и местные бизнесмены», – сказал руководитель здравницы.

В итоге, санаторий восстановили, очистили от мусора территорию ландшафтного парка и через 2,5 месяца заехали первые отдыхающие.

Линник пояснил, что деньги, полученные от продажи труб (а это 305 тыс. 208 грн), были необходимы для выплаты заработной платы сотрудникам курорта. Зарплата не выплачивалась полгода. «Да, я не спорю. Мне нужны были деньги – выкопал эти трубы. Но ту территорию, которую мы копали, мы привели в порядок, мы зарыли все. В середине марта мы будем открываться, я всех приглашу, и где-то на 5 апреля вы увидите – на этой территории будет высажена аллея из 40 берез. После этих работ, после себя я следов не оставил», – заверил он.

По результатам встречи была достигнута договоренность совместными усилиями навести порядок на территории курорта.

«Пусть правоохранители разбираются дальше, кто прав, кто виноват. Держим руку на пульсе, информируем друг друга. 1 марта не за горами, а это начало весны, как раз начало работ по запуску и подготовке и курорта, и города к весенне-летнему сезону», – резюмировал городской голова Вадим Лях.