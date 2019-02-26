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«Всю цепочку знаем»: Пушилин похвастался «продвижением» в расследовании убийства Захарченко
Действующий главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что членам НВФ якобы удалось узнать имена и должности всех причастных к организации и убийству экс-главаря ОРДО.
Об этом он сообщил в эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает donpress.com.
При этом Пушилин уточнил, что «часть подозреваемых уже задержана»:
«Есть задержанные лица, есть понимание фамилий, должностей тех, кто отдавал приказы, тех, кто разрабатывал все, что связано было с этим чудовищным террористическим актом. Но следствие продолжается. Не все еще задержаны, и предстоит еще поработать. Но это наша одна из основных задач, потому что лидер „ДНР“ Александр Захарченко должен быть отомщен».
На вопрос ведущего Владимира Соловьева о том, ведет ли расследование об убийстве Захарченко «к украинском следу», Пушилин ответил:
«Именно в Украину и именно к высоким должностным лицам. Всю цепочку исполнителей тоже знаем. Те, кто сейчас задержаны, участвовали в завозке взрывных устройств, неких составных частей. Работали группами. Члены одной из групп задержаны».
Теги: Донбасс, убийство, ДНР, взрывное устройство, Пушилин, Захарченко, НВФ
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