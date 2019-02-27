"Азов" напугал боевиков "ДНР" на Донбассе: сепаратисты предрекают мрачный для себя сценарий на фронте

27.02.2019 08:15

Похоже, что дела с моральной составляющей в рядах недовойск террористической организации "Донецкая Народная Республика" и впрямь плохи, так как сепаратисты в ужасе от возможного наступления украинской армии на их позиции.

Так называемая "Народная милиция "ДНР"" начала сильно паниковать и сделала заявление о том, что ВСУ к линии соприкосновения на Донбассе якобы перебросили более сотни бойцов отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов", у которого вдобавок имеется мощная бронетехника, передает "Диалог.UA".

Террористы уверяют, что уже в самое ближайшее время обстановка на фронте серьезно обостриться, а причиной тому будет будто бы переброска туда спецназа украинского государства.

Вдобавок боевики утверждают, что военнослужащие армии Украины были направлены в квадрат в районе поселка Травневое, где уже дислоцируются украинские воины.

Напоследок сепаратисты отметились еще более абсурдным предположением о том, что Украина якобы перебросила "Азов" на линию соприкосновения для "исключения" дестабилизации обстановки внутри самой страны во время проведения выборов президента украинского государства.

Ранее мы сообщали о том, что бойцы "Азова" триумфально вернулись на передовые позиции Донбасса, мощно сокрушив целую группу боевиков.



Источник: www.dialog.ua