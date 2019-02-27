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Блокпосты «ДНР»: в Горловке очереди в 4 ряда, на Каргиле мало льготы
Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ блокпостах Донецкой области, на Бахмутском и Мариупольском направлениях утром большое число транспорта и большие пешие очереди в Горловке. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
По информации, на Бахмутском направлении утром собралось много автомобилей, а движение при этом было слабое. Очевидцы сообщают, что автомобили стоят в 4 ряда и 350 человек пешей очереди:
«Авто много!!! Движение слабое!»
«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:10, 130 автомобилей, 35 — автобусов и микроавтобусов, до 350 человек пешей очереди».
«Майорск в Украину, 4 ряда (встречка с Украины стоит) машин 50−60 на 10:36»
«Днр (паспортный) в Горловку машин 20»
«Кому в Украину, сегодня лучше не ехать, пеших не видно еще, приехал 5:30 еще не доехали до паспортного!»
При этом на Марьинском направлении на Каргиле пропуск достаточно быстрый, льготников мало, однако, есть большая очередь на нулевом Украины:
«Каргил. Льготную почти всю пропустили»
«Каргил в Украину основная ближе, чем спуск с моста. Льгота 3 машины. Запускают бодро»
«Каргил в Курахово — Очередь была до спуска. Льготы мало. Запускают по 10 машин раз в полчаса. Неожиданная очередь на нулевом Украины»
В то же время в Еленовке на Мариупольском направлении сегодня небольшие очереди, льготников почти нет:
«Еленовке между 1 и 2 туалета и, льгота 10»
«На Еленовке до поворота! Льготы машин 30!»
«На Еленовке в сторону Мариуполя машин 10−15 общая, льготы нет»
На «Гнутово» сегодня машин немного, по словам очевидцев, можно проехать за час:
«На Октябре на Мариуполь около 30 машин. Проехали меньше чем за час»
«На Октябре на Донецк 3 машины. На пищевике на Мариуполь около 20 машин сейчас»
На КПВВ «Станица Луганская» утром достаточно много людей и в три ряда тачки:
«Со Станицы людей пол навеса, но половину места тачки в три ряда занимают»
«Станица до АС и дальше не вижу. В Станицу людей меньше навеса, зато тачек больше двух навесов»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, блокпост, ДНР
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