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Архив - Донецкая область

Боевиков «ДНР» уличили в перемещении гаубиц «Гвоздика»

27.02.2019 13:00
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Боевиков «ДНР» уличили в перемещении гаубиц «Гвоздика»

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области перемещают тяжелые гаубицы «Гвоздика», а места хранения тяжелого вооружения закрыты. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 25 февраля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Команде Миссии не удалось посетить постоянное место хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области. Оно было заперто, никого на месте не было»

Однако, когда 24 февраля наблюдателям СММ ОБСЕ удалось попасть в место хранения отведенного тяжелого вооружения, «Миссия отметила, что 9 гаубиц (семь 2С1 «Гвоздика», 122 мм, и две Д-30 «Лягушка», 122 мм) по-прежнему отсутствуют».



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, гаубицы
 
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