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Из ОРДО депортировали священника ПЦУ
27.02.2019 13:30
Священника ПЦУ отца Александра депортировали из временно оккупированного Донецка, рассказал архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергей, передает ICTV.
По словам архиепископа, у матери священника были проблемы со здоровьем и ей нужны были лекарства, которых на оккупированной территории нет. Он отправился за ними на неоккупированную часть Украины.
По возвращению, на блокпосту так называемой “ДНР”, ему сообщили об “официальной депортации” и запретили въезд.
Теги: Донбасс, священник, депортация, УПЦ
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