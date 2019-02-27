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В Докучаевске «люди из РФ» снимают наблюдателей СММ ОБСЕ на камеру для фейковых «новостей»
27.02.2019 15:52
На временно оккупированных территориях Донецкой области присутствуют российские наемники, выдающие себя за «военкоров». Для своих фейковых новостей, не давая никаких пояснений, они снимают наблюдателей СММ ОБСЕ на камеру. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 25 февраля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«23 февраля в н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка) команда СММ видела мужчину в зеленой камуфляжной одежде, который стоял возле зеленого внедорожника с российскими номерными знаками и, по-видимому, снимал патруль Миссии с помощью ручной камеры».
Теги: Россия, Донбасс, Докучаевск, ОБСЕ, фейк
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