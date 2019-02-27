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Архив - Донецкая область

В ОРДО анонсировали договоренность о «весеннем перемирии» на Донбассе

27.02.2019 19:00
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В ОРДО анонсировали договоренность о «весеннем перемирии» на Донбассе

На ДОнбассе может быть объявлено весеннее перемирие. Об этом сегодня заявила так называемый «министр иностранных дел ДНР, полпред республики» в Контактной группе Наталья Никонорова.

Представитель ОРДО отметила:

«На данный момент ведется обсуждение предложения о переподтверждении обязательств сторон в рамках „весеннего перемирия“. Считаем его актуальным в преддверии наступления весны и предстоящих праздников. Надеемся на конструктивную позицию со стороны представителей официального Киева».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, весна, перемирие, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
 
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