Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ООС - на Донбассе ранены украинские бойцы

27.02.2019 11:00

На протяжении вчерашнего дня, 26 февраля, на территории Донбасса получили ранение девять сепаратистов.

Информацию предоставляет пресс-центр штаба ООС, передает "Диалог.UA". Кроме того, украинскими военными была уничтожена одна единица военной техники врага. Также известно, что 26 февраля трое бойцов ВСУ были ранены.

Сегодня, 27 февраля, также зафиксировано ранение украинского военного.

Как сообщает ведомство, во вторник, 26 февраля, российскими оккупационными войсками 11 раз были осуществлены обстрелы по позициям ООС.

Более того, российскими оккупантами девять раз использовались вооружения, которые противоречат минским договоренностям.

Кроме того, сепаратисты совершали обстрел по позициям ВСУ, используя боевые машины, пехоту, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате данных действий трое украинских военных оказались на больничной койке с ранениями.

В свою очередь, подразделения ООС, в отношении которых была осуществлена атака, применили все огневые средства по позициям оккупационных войск.

Отмечается, что вооружения, используемые Украиной, не противоречили минским договоренностям. В штабе ООС заявили, что противник на линии соприкосновения находится под их контролем.



Источник: www.dialog.ua