- Из ОРДО депортировали священника ПЦУ13:30
- Боевиков «ДНР» уличили в перемещении гаубиц «Гвоздика»13:00
- Блокпосты «ДНР»: в Горловке очереди в 4 ряда, на Каргиле мало льготы12:15
- «Они все идут и идут»: опубликовано фото огромной очереди на линии разграничения на Донбассе11:14
- Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ООС - на Донбассе ранены украинские бойцы11:00
- "Азов" напугал боевиков "ДНР" на Донбассе: сепаратисты предрекают мрачный для себя сценарий на фронте08:15
- Пушилин придумал очередную "пирамиду" под названием “общественная палата”08:00
- Паника в «ДНР»: боевики бьют тревогу из-за наступления украинского спецназа на бронетехнике07:27
- Главари ОРДЛО обещают «поэтапную» замену «паспортов ЛДНР»22:31
- «Всю цепочку знаем»: Пушилин похвастался «продвижением» в расследовании убийства Захарченко21:27
Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ООС - на Донбассе ранены украинские бойцы
На протяжении вчерашнего дня, 26 февраля, на территории Донбасса получили ранение девять сепаратистов.
Информацию предоставляет пресс-центр штаба ООС, передает "Диалог.UA". Кроме того, украинскими военными была уничтожена одна единица военной техники врага. Также известно, что 26 февраля трое бойцов ВСУ были ранены.
Сегодня, 27 февраля, также зафиксировано ранение украинского военного.
Как сообщает ведомство, во вторник, 26 февраля, российскими оккупационными войсками 11 раз были осуществлены обстрелы по позициям ООС.
Более того, российскими оккупантами девять раз использовались вооружения, которые противоречат минским договоренностям.
Кроме того, сепаратисты совершали обстрел по позициям ВСУ, используя боевые машины, пехоту, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В результате данных действий трое украинских военных оказались на больничной койке с ранениями.
В свою очередь, подразделения ООС, в отношении которых была осуществлена атака, применили все огневые средства по позициям оккупационных войск.
Отмечается, что вооружения, используемые Украиной, не противоречили минским договоренностям. В штабе ООС заявили, что противник на линии соприкосновения находится под их контролем.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, обстрел, ООС
- На Донетчине под обстрел попал детский сад: ранена мама, пришедшая за ребенком
- Мотузяник: вчера боевики трижды обстреляли Марьинку из минометов
- В Донецке вновь обстреляли автостанцию «Трудовская» - ранены три человека
- Насосная станция ЮДВ подверглась обстрелу, – «Вода Донбасса»
- Водяное обстреляли из тяжелой артиллерии
- Сразу же после взрыва на складе в Ичне россияне начали масштабный обстрел: бьют по ВСУ из зениток и 120-мм минометов
- Из ОРДО депортировали священника ПЦУ13:30
- Боевиков «ДНР» уличили в перемещении гаубиц «Гвоздика»13:00
- Блокпосты «ДНР»: в Горловке очереди в 4 ряда, на Каргиле мало льготы12:15
- Боевики «ЛНР» захватили в плен украинского военного12:00
- «Они все идут и идут»: опубликовано фото огромной очереди на линии разграничения на Донбассе11:14
- Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ООС - на Донбассе ранены украинские бойцы11:00
- Народ готов к бунту. Жителей "ЛНР" обокрали на 3 млрд рублей 09:30
- "Азов" напугал боевиков "ДНР" на Донбассе: сепаратисты предрекают мрачный для себя сценарий на фронте08:15
- Пушилин придумал очередную "пирамиду" под названием “общественная палата”08:00
- Паника в «ДНР»: боевики бьют тревогу из-за наступления украинского спецназа на бронетехнике07:27
- Приметы на 27 февраля: что нельзя делать в день Кирилла14:30
- В «Дизель Шоу» появилась новая актриса14:15
- Медики рассказали о снижающейся эффективности антибиотиков14:01
- Беларусь подставила Украину с закупкой угля: эксперт указал на странный момент13:40
- Из ОРДО депортировали священника ПЦУ13:30
- Украинские пенсионеры получат две дополнительных «транша» в марте и апреле13:21
- ПриватБанк закрывает сервис iPay13:10
- Боевиков «ДНР» уличили в перемещении гаубиц «Гвоздика»13:00
- Климкин сделал неожиданное заявление о двойном гражданстве в Украине 12:45
- Эксперты предупредили о грядущем резком подорожании в Украине бензина и автогаза12:33
- Приметы на 27 февраля: что нельзя делать в день Кирилла14:30
- Медики рассказали о снижающейся эффективности антибиотиков14:01
- Хронический насморк: как его лечить10:15
- Ученые рассказали, как хозяева влияют на личность питомца 10:00
- 7 шагов, чтобы привлечь свою любовь с помощью Закона привлечения09:45
- Предложен новый метод избавления от алкоголизма09:00
- В марте переведем часы. К недосыпанию есть смысл подготовиться заранее08:44
- Как аферисты зарабатывают на украинских заробитчанах19:53
- Восемь видов обуви, которая убивает ноги19:18
- «Хуже не придумаешь»: Астролог рассказал, чего ждать Украине от президентских выборов18:18
- Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"
- "Крупная шишка" в "ДНР" устроил смертельное ДТП под Донецком - вину повесили на искалеченную жертву
- Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»
- Пушилин продолжает «убивать» экономику оккупированных территорий. Опубликованы новые факты
- "Это настоящее истребление, год в таком темпе - минус 1500 бойцов", – в "ДНР" потрясены тяжелыми потерями
- MARUV не поедет. В НТКУ назвали имя представителя Украины на «Евровидении -2019»
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина
- Восемь видов обуви, которая убивает ноги