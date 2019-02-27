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Архив - Донецкая область

Жителям ОРДО предложили «развивать культуру грамотного письма»

27.02.2019 16:45
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Главари ОРДО предложили жителям неподконтрольной Украине территории пинять участие в международном образовательном проекте «Тотальный диктант», который состоится 13 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «министерства образования и науки ДНР».

В «ведомстве» уточнили:

«Все желающие развивать культуру грамотного письма в Донецкой Народной Республике приглашаются принять участие в международном образовательном проекте „Тотальный диктант“, который пройдет 13 апреля».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ОРДО
 
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