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Жителям ОРДО предложили «развивать культуру грамотного письма»
27.02.2019 16:45
Главари ОРДО предложили жителям неподконтрольной Украине территории пинять участие в международном образовательном проекте «Тотальный диктант», который состоится 13 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «министерства образования и науки ДНР».
В «ведомстве» уточнили:
«Все желающие развивать культуру грамотного письма в Донецкой Народной Республике приглашаются принять участие в международном образовательном проекте „Тотальный диктант“, который пройдет 13 апреля».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ОРДО
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