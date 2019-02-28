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Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» в РФ вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках
Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» на границе в РФ с временно оккупированных территорий вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках и завозятся топливо и ГСМ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» по состоянию на 26 февраля 2019 года,
«В течение отчетного периода в СММ ОБСЕ наблюдалось уменьшение общего количества грузовиков, пересекающих границу в обоих направлениях и на обоих КПП. По сравнению с предыдущей неделей общее количество грузовых автомобилей уменьшилось с 739 до 665 (194 на ПП Гуково и 471 на ПП Донецк); 341 из этих грузовиков въехали в Российскую Федерацию, а 324 — в Украину.
Среди них СММ ОБСЕ также продолжали наблюдать автоцистерны, пересекающие границу в обоих направлениях. В течение отчетной недели количество автоцистерн сократилось до 49 (по сравнению с 59 в предыдущем отчетном периоде). Эти грузовики были замечены при пересечении границы на обоих пунктах пропуска. На грузовиках на цистернах были написаны слова «Пропан» и «Огнеопасно» на русском или украинском языках. Большинство автоцистерн имели знаки опасности, указывающие на то, что они перевозили пропан или смесь пропана и бутана».
Теги: Донецк, Донбасс, грузовик, грузоперевозки, ДНР, ЛНР
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