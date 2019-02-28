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Обстановка в зоне ООС на Донбассе резко накалилась: боевики применили управляемые ракеты

28.02.2019 07:10
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Обстановка в зоне ООС на Донбассе резко накалилась: боевики применили управляемые ракеты

Один защитник Украины получил ранения в зоне военного конфликта за прошедшие сутки, несколько раз гибридно-оккупационные войска применяли оружие, которое запрещено Минскими договоренностями.

Согласно данным пресс-службы штаба ООС, 27 февраля на востоке Украины один военный получил ранения.

Боевики продолжают использовать оружие, запрещенное Минскими договоренностями, сообщает "Диалог.UA".

Как стало известно, семь раз за сутки незаконные вооруженные формированиями обстреляли позиции украинских бойцов.

Причем четыре раза они использовали вооружения запрещенное минскими договоренностями.

Речь идет о тяжелом вооружении, в том числе, согласно некоторым данным, управляемых ракетах. Также в зоне конфликта зафиксирована работа вражеского снайпера.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Минские договоренности, ООС
 
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