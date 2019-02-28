- «Ничего не отнимаем»: в «ДНР» пообещали не забирать имущество ПЦУ07:25
- Обстановка в зоне ООС на Донбассе резко накалилась: боевики применили управляемые ракеты 07:10
- Бойцы ООС организовали "лютый падеж" группировке "Сомали" - меткий удар ВСУ ликвидировал 9 боевиков 21:00
- В ОРДО анонсировали договоренность о «весеннем перемирии» на Донбассе19:00
- В «ДНР» заявили о масштабном пожаре в Горловке17:00
- Жителям ОРДО предложили «развивать культуру грамотного письма»16:45
- Донбасс хочет в Украину: блогер РФ поразила цифрой жителей "Л/ДНР", разочарованных в России 16:30
- В Докучаевске «люди из РФ» снимают наблюдателей СММ ОБСЕ на камеру для фейковых «новостей»15:52
- Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Луганщине15:37
- Из ОРДО депортировали священника ПЦУ13:30
Обстановка в зоне ООС на Донбассе резко накалилась: боевики применили управляемые ракеты
Один защитник Украины получил ранения в зоне военного конфликта за прошедшие сутки, несколько раз гибридно-оккупационные войска применяли оружие, которое запрещено Минскими договоренностями.
Согласно данным пресс-службы штаба ООС, 27 февраля на востоке Украины один военный получил ранения.
Боевики продолжают использовать оружие, запрещенное Минскими договоренностями, сообщает "Диалог.UA".
Как стало известно, семь раз за сутки незаконные вооруженные формированиями обстреляли позиции украинских бойцов.
Причем четыре раза они использовали вооружения запрещенное минскими договоренностями.
Речь идет о тяжелом вооружении, в том числе, согласно некоторым данным, управляемых ракетах. Также в зоне конфликта зафиксирована работа вражеского снайпера.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Минские договоренности, ООС
- В. Медведчук: Единственный способ сохранить территориальную целостность Украины - план по реинтеграции Донбасса
- Минская битва за Донбасс: Бессмертый - всё...
- Минские соглашения уничтожат Украину? (ВИДЕО)
- Пресс-секретарь МИД Украины: Мы выполняем Минские договоренности, а Россия идет на эскалацию
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
- "Отберем как Крым", - на российском ТВ пригрозили Украине потерей всего Донбасса и включением "ЛНР/ДНР" в РФ
- «Ничего не отнимаем»: в «ДНР» пообещали не забирать имущество ПЦУ07:25
- Обстановка в зоне ООС на Донбассе резко накалилась: боевики применили управляемые ракеты 07:10
- Бойцы ООС организовали "лютый падеж" группировке "Сомали" - меткий удар ВСУ ликвидировал 9 боевиков 21:00
- В ОРДО анонсировали договоренность о «весеннем перемирии» на Донбассе19:00
- В «ДНР» заявили о масштабном пожаре в Горловке17:00
- Жителям ОРДО предложили «развивать культуру грамотного письма»16:45
- Донбасс хочет в Украину: блогер РФ поразила цифрой жителей "Л/ДНР", разочарованных в России 16:30
- В Докучаевске «люди из РФ» снимают наблюдателей СММ ОБСЕ на камеру для фейковых «новостей»15:52
- Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Луганщине15:37
- Из ОРДО депортировали священника ПЦУ13:30
- США сурово поставили на место Россию в годовщину оккупации Крыма: выдвинуты серьезные требования к Москве 10:32
- 5 привычек речи, которые ведут к процветанию10:17
- Украина подписала многострадальный договор с Россией10:00
- Невролог рассказал, как избавиться от болей в спине09:45
- Ученые выяснили, какая опасность подстерегает бородатых мужчин09:30
- Сколько украинцам придется платить за газ после подорожания в мае09:15
- «Коктебелю кранты»: крымчане забили тревогу из-за угрозы от деятельности агрессора в Крыму09:00
- В России БТРы устроили безумное ДТП: российские военные пытались смять все на своем пути08:46
- «Столько негатива, я сам озадачен»: Данилко сделал заявление по ситуации с Нацотбором на Евровидение08:32
- Трамп и Путин проведут встречу по украинскому вопросу – дипломат08:15
- 5 привычек речи, которые ведут к процветанию10:17
- Невролог рассказал, как избавиться от болей в спине09:45
- Ученые выяснили, какая опасность подстерегает бородатых мужчин09:30
- Гороскоп здоровья до 5 марта07:45
- Самые вредные для здоровья каши22:35
- В Украине запретили популярное успокоительное российского производства22:03
- Семейный врач: вызов среди ночи, оплата и консультации по телефону19:44
- 6 вещей, от которых не может защитить даже ваш ангел-хранитель18:15
- Диетологи рассказали, каким должен быть рацион в начале весны17:30
- Шесть признаков того, что печень нуждается в лечении16:10
- Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема
- «Они все идут и идут»: опубликовано фото огромной очереди на линии разграничения на Донбассе
- Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»
- "Это настоящее истребление, год в таком темпе - минус 1500 бойцов", – в "ДНР" потрясены тяжелыми потерями
- MARUV не поедет. В НТКУ назвали имя представителя Украины на «Евровидении -2019»
- Восемь видов обуви, которая убивает ноги
- Паника в «ДНР»: боевики бьют тревогу из-за наступления украинского спецназа на бронетехнике
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина
- Донбасс хочет в Украину: блогер РФ поразила цифрой жителей "Л/ДНР", разочарованных в России
- ВСУ искусно проникли в тыл боевиков "Л/ДНР" на Донбассе - враг напуган новой вылазкой армии Украины