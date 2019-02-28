Письмо из Донецка потрясло соцсети: пенсионер "ДНР" поразил "радостями жизни" на оккупированном Донбассе

28.02.2019 13:15

​На Донбассе наступает переломный момент всей российской оккупации: являющиеся основной опорой оккупационного режима пенсионеры "ДНР" возмущены властью боевиков и жалуются на нищету и свое нынешнее положение.

Известный российский журналист Павел Каныгин опубликовал письмо жителя Донецка, обвиняя власти "ДНР", и реально рассказал, как он и другие пенсионеры пытаются выжить в оккупированном городе.

Каныгин отмечает, что донецкий пенсионер ругается на сепарский режим: у местных жителей спустя 5 лет оккупации начало меняться отношение к боевикам. В письме 80-летний житель Донецка Павел Михаилович пожаловался, что ему не выплачивают пенсию.

Он рассказал о ценах и устройстве власти боевиков, при этом стиль письма напоминает крик души в полном отчаянии.





Источник: www.dialog.ua