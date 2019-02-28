- В Донецке прошла гусеничная техника боевиков «ДНР». Дончане встревожены21:45
- В ОРДО рассказали, когда на Донбассе вступит в силу «весеннее перемирие»21:30
- КПВВ на Донбассе ждут изменения: стало известно о новом графике работы21:00
- В Донецке "умер" завод "Норд": просто к нему прикоснулась Россия - блогер19:30
- ВНИМАНИЕ! Пункты пропуска на Донбассе меняют график работы17:15
- Украинки, воевавшие на Донбассе, выступят в НАТО16:20
- Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» в РФ вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках15:30
- В Мариуполе в гараже обнаружили гранатометы, взрывчатку и более 6 тысяч патронов15:15
- Письмо из Донецка потрясло соцсети: пенсионер "ДНР" поразил "радостями жизни" на оккупированном Донбассе13:15
- Вооруженные боевики «ДНР» получили «приказ» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ12:45
Украина должна заплатить: боевики "ЛНР" в Минске выдвинули Киеву наглое требование по Донбассу
Боевики "ЛНР" настаивают, чтобы Украина начала выплаты пенсий пенсионерам на оккупированной части Донбасса в Луганской области.
Об этом заявил один из главарей "ЛНР" Владислав Дейнего, анонсируя переговоры минской контактной группы.
Заявление боевика было сделано в прямом эфире одного из Луганской телеканалов, после чего сообщение разошлось по Сети.
Известный украинский журналист и блогер с Донбасса Денис Казанский сделал репост сообщения на своей странице в социальной сети с подписью "Хунта, дай денег!", саркастически намекая на то, что, несмотря на ненависть к украинской власти, боевики пытаются вытрясти из Украины деньги.
При этом пользователи социальных сетей активно комментируют требования "ЛНР", напоминая обещание боевиков устроить сильную, независимую и молодую "республику", превратив "ЛНР" в маленькую Швейцарию.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Киев, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
- "Киев готовится к войне! Прямое объявление геноцида", - Захарченко не на шутку распереживался из-за закона о деоккупации и ввода миротворцев. ВИДЕО
- Разоблачен спонсор «республик»
- Рожденных в "ЛНР/ДНР" детей на территории, подконтрольной Киеву, будут регистрировать иначе: стало известно о новом механизме
- Террорист и экс-глава "ДНР" Бородай принял скандальное решение захватить Киев
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- Житель Донецка: "Почему в Киеве нет комендантского часа, а в "ДНР" есть? Вот и ответ, где фашисты на самом деле"
- В Донецке прошла гусеничная техника боевиков «ДНР». Дончане встревожены21:45
- В ОРДО рассказали, когда на Донбассе вступит в силу «весеннее перемирие»21:30
- КПВВ на Донбассе ждут изменения: стало известно о новом графике работы21:00
- В Донецке "умер" завод "Норд": просто к нему прикоснулась Россия - блогер19:30
- ВНИМАНИЕ! Пункты пропуска на Донбассе меняют график работы17:15
- Украинки, воевавшие на Донбассе, выступят в НАТО16:20
- Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» в РФ вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках15:30
- В Мариуполе в гараже обнаружили гранатометы, взрывчатку и более 6 тысяч патронов15:15
- В «ЛНР»: Двое парней совершили вооруженный разбой в Луганске13:45
- Письмо из Донецка потрясло соцсети: пенсионер "ДНР" поразил "радостями жизни" на оккупированном Донбассе13:15
- Диетологи рассказали, в чем польза имбиря и кому он может навредить22:25
- В Донецке прошла гусеничная техника боевиков «ДНР». Дончане встревожены21:45
- В ОРДО рассказали, когда на Донбассе вступит в силу «весеннее перемирие»21:30
- «Нет больше РПЦ»: во Львовской области очередная община УПЦ МП перешла в ПЦУ21:15
- КПВВ на Донбассе ждут изменения: стало известно о новом графике работы21:00
- Водитель маршрутки, сушивший трусы на поручнях, объяснил свое поведение20:45
- Российский корабль с пьяным капитаном протаранил мост в Южной Корее19:47
- В Донецке "умер" завод "Норд": просто к нему прикоснулась Россия - блогер19:30
- В Днепре самодельные лизуны уложили на больничные койки шестерых учеников19:15
- Украина может отменить безвизовый режим с Израилем19:00
- Диетологи рассказали, в чем польза имбиря и кому он может навредить22:25
- Магнитные бури: как минимизировать вред для здоровья18:25
- Лучшие натуральные средства для лечения сухого кашля15:00
- 5 привычек речи, которые ведут к процветанию10:17
- Невролог рассказал, как избавиться от болей в спине09:45
- Ученые выяснили, какая опасность подстерегает бородатых мужчин09:30
- Гороскоп здоровья до 5 марта07:45
- Самые вредные для здоровья каши22:35
- В Украине запретили популярное успокоительное российского производства22:03
- Семейный врач: вызов среди ночи, оплата и консультации по телефону19:44
- Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема
- Украина должна заплатить: боевики "ЛНР" в Минске выдвинули Киеву наглое требование по Донбассу
- «Они все идут и идут»: опубликовано фото огромной очереди на линии разграничения на Донбассе
- Донбасс хочет в Украину: блогер РФ поразила цифрой жителей "Л/ДНР", разочарованных в России
- Восемь видов обуви, которая убивает ноги
- Паника в «ДНР»: боевики бьют тревогу из-за наступления украинского спецназа на бронетехнике
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина
- ВСУ искусно проникли в тыл боевиков "Л/ДНР" на Донбассе - враг напуган новой вылазкой армии Украины
- В России признались, за что воюют на Донбассе: друг наемника РФ сболтнул лишнего на его похоронах
- В ОРДО сообщили о массовых повреждениях в Еленовке