Украина должна заплатить: боевики "ЛНР" в Минске выдвинули Киеву наглое требование по Донбассу

28.02.2019 11:30

​Боевики "ЛНР" настаивают, чтобы Украина начала выплаты пенсий пенсионерам на оккупированной части Донбасса в Луганской области.

Об этом заявил один из главарей "ЛНР" Владислав Дейнего, анонсируя переговоры минской контактной группы.

Заявление боевика было сделано в прямом эфире одного из Луганской телеканалов, после чего сообщение разошлось по Сети.

Известный украинский журналист и блогер с Донбасса Денис Казанский сделал репост сообщения на своей странице в социальной сети с подписью "Хунта, дай денег!", саркастически намекая на то, что, несмотря на ненависть к украинской власти, боевики пытаются вытрясти из Украины деньги.

При этом пользователи социальных сетей активно комментируют требования "ЛНР", напоминая обещание боевиков устроить сильную, независимую и молодую "республику", превратив "ЛНР" в маленькую Швейцарию.



Источник: www.dialog.ua