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В Донецке прошла гусеничная техника боевиков «ДНР». Дончане встревожены
28.02.2019 21:45
Сегодня утром жители временно оккупированного Донецка были встревожены свежими следами гусеничной техники боевиков «ДНР» на дорогах города. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированного Донецка сегодня утром были встревожены, увидев свежие следы гусеничной техники на улице Крепильщиков:
«Донецк ДФ 08.00 По Крепильщиков свежие следы от гусеничной техники».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, ДНР, боевики
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