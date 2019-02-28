ВНИМАНИЕ! Пункты пропуска на Донбассе меняют график работы

28.02.2019 17:15

В пятницу, 1 марта, пункты пропуска через линию соприкосновения на Донбассе изменят график работы. Об этом рассказали в эфире "ТСН.Утро", передаетУНИАН.

"С 1 марта они будут открываться с 7 утра и будут работать до 18:30. То есть все светлое время суток", - рассказали в студии.

Военные просят гражданских учитывать новый график при планировании поездок.