Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Главарь «ДНР» Пушилин страдает из-за страха повторить «путь Захарченко»

01.03.2019 08:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Главарь «ДНР» Пушилин страдает из-за страха повторить «путь Захарченко»

Главарь «ДНР» Денис Пушилин панически боится повторить судьбу своего предшественника Александра Захарченко. Пушилин окружает себя охраной. Ситуация доходит до анекдотичной.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Главарь «ДНР» Денис Пушилин панически боится повторить судьбу предшественника – Александра Захарченко. Пушилин окружил себя толпой охраны и, что называется, боится собственной тени. Ситуация становится курьезной – Пушилин боится пользоваться туалетом, если сантехнику не проверят на наличие взрывчатки.
Узнав это, жители временно оккупированных территорий резонно замечают, что пребывание в состоянии постоянного страха опасно для здоровья необратимыми последствиями. Кроме того, напоминают, что Захарченко охрана не помогла.

Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«Кстати, если кто не в курсе, то пушилина возле параши охраняют 4 охранника и постоянно проверяют перед посадкой на белый трон дынырийца чи унитаз не заминирован Как же это быдло боится Збс»,
«На сколько показывает практика, находится в таком состоянии постоянного страха человек долго не выдерживает — кукуха едит в отпуск н…й навсигда))»,
«Захарченко помогла охрана?».



Теги: Донбасс, взрывчатка, охрана , ДНР, Пушилин, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх