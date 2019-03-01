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Главарь «ДНР» Пушилин страдает из-за страха повторить «путь Захарченко»
Главарь «ДНР» Денис Пушилин панически боится повторить судьбу своего предшественника Александра Захарченко. Пушилин окружает себя охраной. Ситуация доходит до анекдотичной.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Главарь «ДНР» Денис Пушилин панически боится повторить судьбу предшественника – Александра Захарченко. Пушилин окружил себя толпой охраны и, что называется, боится собственной тени. Ситуация становится курьезной – Пушилин боится пользоваться туалетом, если сантехнику не проверят на наличие взрывчатки.
Узнав это, жители временно оккупированных территорий резонно замечают, что пребывание в состоянии постоянного страха опасно для здоровья необратимыми последствиями. Кроме того, напоминают, что Захарченко охрана не помогла.
Вот что сообщают дончане в соцсетях:
«Кстати, если кто не в курсе, то пушилина возле параши охраняют 4 охранника и постоянно проверяют перед посадкой на белый трон дынырийца чи унитаз не заминирован Как же это быдло боится Збс»,
«На сколько показывает практика, находится в таком состоянии постоянного страха человек долго не выдерживает — кукуха едит в отпуск н…й навсигда))»,
«Захарченко помогла охрана?».
Теги: Донбасс, взрывчатка, охрана , ДНР, Пушилин, Захарченко
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