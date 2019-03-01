Главарь «ДНР» Пушилин страдает из-за страха повторить «путь Захарченко»

01.03.2019 08:19

Главарь «ДНР» Денис Пушилин панически боится повторить судьбу своего предшественника Александра Захарченко. Пушилин окружает себя охраной. Ситуация доходит до анекдотичной.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Главарь «ДНР» Денис Пушилин панически боится повторить судьбу предшественника – Александра Захарченко. Пушилин окружил себя толпой охраны и, что называется, боится собственной тени. Ситуация становится курьезной – Пушилин боится пользоваться туалетом, если сантехнику не проверят на наличие взрывчатки.

Узнав это, жители временно оккупированных территорий резонно замечают, что пребывание в состоянии постоянного страха опасно для здоровья необратимыми последствиями. Кроме того, напоминают, что Захарченко охрана не помогла.

Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«Кстати, если кто не в курсе, то пушилина возле параши охраняют 4 охранника и постоянно проверяют перед посадкой на белый трон дынырийца чи унитаз не заминирован Как же это быдло боится Збс»,

«На сколько показывает практика, находится в таком состоянии постоянного страха человек долго не выдерживает — кукуха едит в отпуск н…й навсигда))»,

«Захарченко помогла охрана?».