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Мгновенная ответка: уничтожена батарея россиян, прибывших на "практику" в Донецк
Пушкари из частей операции Объединенных сил уничтожили группу курсантов артиллерийского училища, прибывших на Донбасс из России для отработки "практических занятий".
Об этом в комментарии под одним из видео на YouTube-канале волонтера из Днепра Юрия Мысягина пишет его подписчик oleg dekush, передает segodnya.ua.
По его словам, в результате мгновенного ответного удара артиллерии ВСУ, вся находившаяся на позиции батарея россиян "досрочно закончила практику и учебу в военном училище", после чего с почестями, но в гробах была отправлена семьям в России.
"Пока OSINT принес личные данные одного погибшего. Его звали Максимка, на вид совсем мальчонка. Кто были остальные?", – задал резонный вопрос пользователь соцсетей.
Кроме того, oleg dekush сообщил, что на днях из морга центральной больницы оккупированной боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными Горловки Донецкой области в направлении РФ вывезли тела девяти оккупантов.
По его словам, одно тело было отправлено в Саратовскую область, второе – в Тюмень.
Волонтер иронично прокомментировал сообщение подписчика: "И чего там так "многолюдно", я прям даже не знаю".
В то же время отметим, что официального подтверждения сообщения об этих потерях у противника от Министерства обороны Украины, Главного управления разведки МОУ или разведки операции Объединенных сил не поступало.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, курсанты, артиллерия, ДНР, ВСУ, Минобороны, ООС
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