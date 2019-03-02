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- Один из соавторов «гимна ДНР» гастролирует по Украине15:51
Один из соавторов «гимна ДНР» гастролирует по Украине
Музыкант из Горловки Дмитрий Дубров, которого называют соавтором «народного гимна» группировки «ДНР» неоднократно гастролировал в Украине со своей группой Plotnik 82.
Об этом пишут «Українські Новини» со ссылкой на харьковчанина Алексея Гера.
Как сообщил Гер, Дубров планировал в марте выступление в нескольких клубах Харькова. В частности, на апрель у его группы был запланирован концерт в клубе «Малевич». После возмущения пользователей соцсетей информация о концертах пропала.
Он также неоднократно играл в харьковском клубе Pintagon.
В ноябре 2018 года Дубров выступал в Борисполе, что подтверждается анонсами мероприятия в Facebook.
Знакомый музыканта рассказал изданию, что Дубров активно поддерживает сепаратистов на Донбассе, а в 2014 году вместе с лидерами групп «День Триффидов» и «Ощупь» записал клип на песню «Вставай, Донбасс», который вскоре стал одним из «гимнов ДНР».
На данный момент у Дуброва запланирован концерт в Балаклее Харьковской области.
Теги: Украина, Донбасс, Харьков, концерт, музыкант, гастроли, гимн, ДНР, соцсети, группа
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