Один из соавторов «гимна ДНР» гастролирует по Украине

02.03.2019 15:51

Музыкант из Горловки Дмитрий Дубров, которого называют соавтором «народного гимна» группировки «ДНР» неоднократно гастролировал в Украине со своей группой Plotnik 82.

Об этом пишут «Українські Новини» со ссылкой на харьковчанина Алексея Гера.

Как сообщил Гер, Дубров планировал в марте выступление в нескольких клубах Харькова. В частности, на апрель у его группы был запланирован концерт в клубе «Малевич». После возмущения пользователей соцсетей информация о концертах пропала.

Он также неоднократно играл в харьковском клубе Pintagon.

В ноябре 2018 года Дубров выступал в Борисполе, что подтверждается анонсами мероприятия в Facebook.

Знакомый музыканта рассказал изданию, что Дубров активно поддерживает сепаратистов на Донбассе, а в 2014 году вместе с лидерами групп «День Триффидов» и «Ощупь» записал клип на песню «Вставай, Донбасс», который вскоре стал одним из «гимнов ДНР».

На данный момент у Дуброва запланирован концерт в Балаклее Харьковской области.