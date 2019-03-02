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В морги Новоазовска свезли десятки трупов боевиков: "Главари "ДНР" в страхе выдают семьям тела частями" - Штефан
Около десяти трупов ликвидированных боевиков "ДНР" доставили в морг города Новоазовск, однако главари боятся паники населения и выдают тела частями.
Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" опубликовал на своей странице в Facebook данные о потерях боевиков "ДНР" из Новоазовска, передает "Диалог.UA".
"Город Новоазовск. Сорока на хвосте принесла что в больнице находится с десяток тел оккупантов 9 ошпмп", - пишет Штефан. По его словам, главари "ДНР" всячески пытаются скрыть масштабы потеря личного состава бандформирований. "Выдачу тел семьям погибших осуществляют по два в сутки. Без паники "дырляндцы! Потерь нет, но новоприбывшие в бесславную "бригаду 200-х" есть", - отмечает офицер ВСУ.
Свое послание "Штрилиц" завершил традиционным призывом: "Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!"
Теги: Донбасс, Новоазовск, труп, ликвидация, морг, ДНР, боевики, потери, ВСУ, соцсети
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