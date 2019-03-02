В морги Новоазовска свезли десятки трупов боевиков: "Главари "ДНР" в страхе выдают семьям тела частями" - Штефан

02.03.2019 13:51

Около десяти трупов ликвидированных боевиков "ДНР" доставили в морг города Новоазовск, однако главари боятся паники населения и выдают тела частями.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" опубликовал на своей странице в Facebook данные о потерях боевиков "ДНР" из Новоазовска, передает "Диалог.UA".

"Город Новоазовск. Сорока на хвосте принесла что в больнице находится с десяток тел оккупантов 9 ошпмп", - пишет Штефан. По его словам, главари "ДНР" всячески пытаются скрыть масштабы потеря личного состава бандформирований. "Выдачу тел семьям погибших осуществляют по два в сутки. Без паники "дырляндцы! Потерь нет, но новоприбывшие в бесславную "бригаду 200-х" есть", - отмечает офицер ВСУ.

Свое послание "Штрилиц" завершил традиционным призывом: "Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!"