Во Львове похоронили умершего в Мариуполе полицейского

02.03.2019 17:10

Во Львове прошли похороны умершего в Мариуполе полицейского.

Об этом сообщают сайты Львова, пишет 0629.

Похороны бойца батальона "Львов" Игоря Гуменчука состоялись в его родном городе в пятницу, 1 марта, в Гарнизонном храме св. Петра и Павла на ул. Театральная. Напомним, что недавно мужчина внезапно умер при несении службы.

Сержант полиции Игорь Гуменчук (1974 года рождения), в период с 17 июня 2014 по 6 ноября 2015 года, проходил службу в органах внутренних дел в должности милиционера батальона патрульной службы милиции особого назначения «Львов» ГУМВД Украины во Львовской области. В период с 7 ноября 2015 по 26 февраля 2019 проходил службу в Национальной полиции в должности полицейского взвода № 1 роты № 1 батальона патрульной службы полиции особого назначения «Львов» ГУНП во Львовской области. За период прохождения службы 16 раз находился в ротациях в зоне проведения АТО и ООС в Донецкой и Луганской областях.

У Игоря Гуменчука остались дочь, два сына и жена.

Попрощаться с бойцом пришли родные, друзья, собратья, представители власти, жители Львовщины.

Похоронят бойца на Лычаковское кладбище.