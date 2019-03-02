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Архив - Донецкая область

«Жизнь бурлит»: в сети появились свежее фото из неподконтрольной Горловки

02.03.2019 22:31
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«Жизнь бурлит»: в сети появились свежее фото из неподконтрольной Горловки

Свежее фото, сделанные в неподконтрольной Горловке Донецкой области, было опубликованы на странице сообщества Nova Gorlivka в Facebook.

На снимке видно, что даже в светлое время суток на улицах города безлюдно и почти нет машин, передает donpress.com.

«И от края и до края, жизнь бурлящая такая… Все на КПВВ Майорск?» — сказано в подписи к фото.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, машины, фото, улица, соцсети
 
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