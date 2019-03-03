"5 лет боли, 5 лет войны и 5 лет потерь – а жители "ДНР/ЛНР" ничего так и не поняли", - блогер

03.03.2019 09:00

Такой вариант разрешения конфликта на Донбассе как превращение ОРДЛО в так называемую "широкую автономию в составе Украины" - абсолютно неприемлемый.

Даже при том, что за этот вариант выступает подавляющее большинство жителей "ДНР" и "ЛНР", которые сейчас считают себя обманутыми, пишет в своем Facebook блогер Олена Степова, передает "Диалог.UA".

В своих размышлениях, посвященных пятилетию начала оккупации Донбасса, она поделилась воспоминаниями о марте 2014 года, когда российские "кураторы" умело меняли "градус" инициированных властью протестных выступлений: от "Даешь федерализацию!" до "Донбасс – это Россия!" Когда шахтеры формировали "народные дружины" для защиты города от мифических "правосеков".

А в это время через ставшую "прозрачной" границу под шумок завозилось из РФ оружие. Тогда жители Луганска и других городов области, находящихся сейчас на территории "ЛНР", были на сто процентов уверены, что со дня на день придут "зеленые человечки", жители получат российские паспорта и заживут "по-богатому". Спустя пять лет жители оккупированных территорий прекрасно поняли, что их самым пошлейшим образом обманули. Они ездят на свободные территории Украины за пенсиями и пособиями. И надеются на "широкую автономию в составе Украины", то есть на всеобщую амнистию, на обеспечение по принципу "вы нам – все, мы вам – ничего" и на сохранение существующего сейчас на территории ОРДЛО "совка".

За пять лет оккупации эти люди ничего так и не поняли. Но такой вариант для Украины – "пороховая бочка", бомба, которая может в любой момент детонировать. Ведь "ватники" почувствуют себя победителями и прогнозируемо захотят большего. Этим, разумеется, воспользуется Россия.

И тогда эскалации не миновать, причем такой, последствия которой для Украины могут быть самыми печальными. А потому, отмечает блогер, единственный вариант разрешения конфликта – победа Украины. То есть, разоружение всех незаконных вооруженных формирований, передача управления военным администрациям.

И обязательное лишение жителей избирательных прав. Пока не одумаются. "5 лет боли! 5 лет войны! 5 лет потерь! В каждой секунде войны виновны не только россияне, красиво закинувшие наживку, а вот этот социум пабагатиков-назад в эсэсэсрщиков и просто простых людей, которые всегда живут на полвареника.

На их руках кровь их же родных. На их руках пыль умирающих городов Донбасса. На их совести наши слезы, жизни, война. Сейчас эти люди едут к "фошиздам" за пенсией. Ненавидят Украину- "вы нас не предупредили, вы нас не защитили, вы нас не хотите освобождать".

Надеются на реванш- "автономная республика Донбасс" в составе Украины, чтобы амнистия, ничего не было и без биндер с украинскими законами и пенсией, вернулись к той же теме "федерализация" и "самостоятельность", но, чтобы Украина содержала", - пишет блогер. "Они так ничего и не поняли.

И в этом их "мы не этого хотели-нас обманули" столько войны и столько зла, что боль проходит и просто очищается сознание- только Перемога, только военные администрации, только лишение права голоса. Я прошла все этапы "любви" простых людей - доносы, забрать и поделить. Я видела на войне все. Простые люди живут простыми желаниями - убить. Даже, если они не могут сделать это сами, они находят тех, кто готов убивать.

Если они сами не могут забрать и поделить, они просто оправдают и наделят полномочиями тех, кто заберет, и не поделит. А стадия ОРДЛО - "мы не этого хотели, нас обманули" - это всего лишь попытка взять над нами моральный верх и перезарядить оружие. Они так ничего и не поняли. А мы?" – резюмирует Степова.



Источник: www.dialog.ua