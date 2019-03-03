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Главарь «ДНР» утвердил «концепцию» вступления «республики» в ООН

03.03.2019 16:30
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Главарь «ДНР» утвердил «концепцию» вступления «республики» в ООН

Главарь «ДНР» Денис Пушилин утвердил «концепцию внешней политики республики». Соответствующий «указ» опубликован на его официальном сайте.

В тексте «документа» сказано:

«В соответствии с частью 3 статьи 56, частью 1 статьи 60 Конституции Донецкой Народной Республики, в целях определения направлений, целей и задач внешнеполитической деятельности ДНР, постановляю установить прилагаемую Концепцию внешней политики Республики».

В тексте «указа» закрепляется задача к международному признанию и вступлению «ДНР» в Организацию Объединенных Наций (ООН), переход на стандарты Организации Договора о коллективной безопасности с дальнейшей возможностью присоединения ОРДО к нему, развитие сотрудничества со странами СНГ, Евразийского Экономического Союза и прочее.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ООН, ДНР, Пушилин
 
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