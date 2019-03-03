На Донбассе убит командир террористов "Скиф". ВИДЕО

03.03.2019 09:15

На Донбассе украинские военнослужащие ликвидировали Александра "Скифа" - командира роты 11 отдельного мотострелкового полка "Восток" оккупационных войск.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале "Штирлиц-инфо" и на странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Он сообщил, что террорист был убит 28 февраля.

"Скиф" Александр Николаевич. Командир роты 11 омсп "Восток" окупационных войск. Всё будет Украина и победа за нами!", - написал он.

Известный сербский наемник Деян "Деки" Берич, который был снайпером в "ДНР", пожаловался на огромные потери террористов на Донбассе.

По его словам, только за последних два месяца они составили 70 человек.

Такую статистику он озвучил на официальном брифинге спикера МИД России Марии Захаровой. Этот фрагмент показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк, пишет Обозреватель.

"Вы это слышали? Мне хочется сказать только одно — слава ВСУ! Я, честно говоря, думал, что наши немножко преувеличивают потери наших противников. Но оказывается, даже "Деки" признает, что за последние два месяца ВСУ ликвидировали более 70 российских боевиков", — прокомментировал он возмущения Берича.