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«Надо жрать, Путин придет»: в «ДНР» нашли «украинский след» в хлебобулочных изделиях

03.03.2019 21:40
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«Надо жрать, Путин придет»: в «ДНР» нашли «украинский след» в хлебобулочных изделиях

Жители временно оккупированного Донбасса, имеющие глаза, но не видящие реалий происходящего, продолжают сообщать в социальных сетях новости, правдоподобность которых равна нолю. И все же, блогер «Фашик Донецкий» в своем аккаунте в «Твиттер» сообщил, что жительница Донецка, являющаяся сторонницей «русского мира», написала пост о том, что в хлебе она обнаружила некую таблетку сомнительного происхождения.

Как передают корреспонденты replyua.net, свой пост блогер подписал так: «Приятного аппетита, б***ь». Отмечается, что в сообществе «Черный список Донецк» был обнародован пост относительно того, что якобы жителям недореспублики начали подбрасывать неизвестные таблетки прямо в хлебные изделия. 



Стоит также отметить, что под таким постом пользователи написали огромное количество комментариев саркастического характера. В частности, комментаторы пишут: «Добрались украинские диверсанты и сюда, красавчики», «Освобождают ДыНыРы и ЛыНыРы от русскоязычных при помощи мышьяка», «Это ЛСДшная закладка! Нужно жрать, придет Путин».



Теги: Донбасс, хлеб, ДНР
 
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