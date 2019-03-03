- Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и потеряли беспилотник08:40
- Члены НВФ нанесли удар по позициям ВСУ: ранен украинский военный07:40
- «Надо жрать, Путин придет»: в «ДНР» нашли «украинский след» в хлебобулочных изделиях21:40
- В ОРДО обвинили ВСУ в усилении позиций под Горловкой21:06
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС20:52
- В Мариуполе протестующие перекрыли дорогу 19:30
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"18:12
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами 17:20
- Главарь «ДНР» утвердил «концепцию» вступления «республики» в ООН16:30
- Генерал ВСУ объяснил, для чего Россия стягивает войска к границе с Украиной14:52
«Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
Ежедневно в СМИ появляются резонансные новости относительно ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил. Сегодня, 3 марта в своем аккаунте в «Фейсбук» офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, он же «Штирлиц» опубликовал пост, где сообщил, что защитники территориальной целостности и суверенитета украинского государства уничтожили транспортное средство, которое подвозило террористам Донбасса боеприпасы для обстрела позиций ВСУ.
Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, в частности, «Штирлиц» сообщил, что третьего марта в 14 часов 13 минут по Киеву в полосе обороны механизированной бригады, что в направлении Светлодарска, наблюдателями были обнаружены грузовые военные авто вражеских сил. Вероятней всего, как пишет автор поста, транспорт подвозил террористам боеприпасы, чтобы те могли обстреливать позиции украинских защитников. Уже буквально через две минуты, в 14 часов 15 минут бойцы ООС из противотанкового ракетного комплекса выстрелили по автомобилю наемников.
Также офицер подчеркнул что, несмотря на большое расстояние, порядка 2,8 километра, старший сержант Юрий продемонстрировал собственный профессионализм, поразив цель.
Теги: Донбасс, боевик, ДНР, ЛНР, ВСУ
- На Донбассе попался боевик "Джеки Чан"
- И пока Путин врет о том, что на Донбассе российских войск нет, в Сибирь уехал очередной "груз-200" с боевиком по кличке "Алей": в Сети показали, как выглядел защитник "Новороссии"
- В СБУ продолжает работать программа "Тебя ждут дома", еще двое бывших боевиков вернулись к своим семьям (ВИДЕО)
- Боевики получили жесткий ответ за нападение на ВСУ и огонь из минометов
- "Российские офицеры должны уйти из Донбасса", - боевик "ДНР" взорвал Сеть гневным приказом кураторам РФ
- Боевик из банды "Восток" на допросе в СБУ рассказал о зверских убийствах террористами украинских заложников
- Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и потеряли беспилотник08:40
- Члены НВФ нанесли удар по позициям ВСУ: ранен украинский военный07:40
- «Надо жрать, Путин придет»: в «ДНР» нашли «украинский след» в хлебобулочных изделиях21:40
- В ОРДО обвинили ВСУ в усилении позиций под Горловкой21:06
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС20:52
- В Мариуполе протестующие перекрыли дорогу 19:30
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"18:12
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами 17:20
- Главарь «ДНР» утвердил «концепцию» вступления «республики» в ООН16:30
- Генерал ВСУ объяснил, для чего Россия стягивает войска к границе с Украиной14:52
- Удивительное решение: оккупанты Крыма решили судьбу Климента09:19
- В Израиле разгорелся скандал с продажей билетов на Евровидение09:10
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Внесены семь изменений в правила игры в футбол08:50
- Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и потеряли беспилотник08:40
- Путин загнал себя в тупик, но уже не может перейти через красную линию08:20
- Зеленский нашел способ сделать суд справедливым: «Вот вам список»08:00
- Члены НВФ нанесли удар по позициям ВСУ: ранен украинский военный07:40
- «Зрада на Донбассе» : Басурин хочет получать от Украины любовь, а не ненависть07:20
- Остатки воздушных шаров оказались убийцами птиц07:00
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Кому вредно пользоваться спреями для носа22:25
- 5 приемов при стирке, которые помогут избавиться от пятен и запахов20:00
- Ученые выявили неожиданную опасность популярных лекарств19:15
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте18:45
- Медики напомнили, как отличить грипп от простуды17:55
- Стало известно, как телевизор влияет на мозг пожилых людей15:10
- Вот что разным знакам Зодиака ждать от судьбы в марте12:02
- Можно ли заряжать телефон по ночам: появилось внятное объяснение11:00
- Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года10:32
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- Донецк окончательно вернулся в 90-е - боевики "ДНР" нашли способ "заработать" на мирных дончанах
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- Главарь «ДНР» Пушилин страдает из-за страха повторить «путь Захарченко»
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- Пушилин лично участвовал в Евромайдане в 2013 году: главарь "ДНР" сразил всех неожиданным откровением
- «Жизнь бурлит»: в сети появились свежее фото из неподконтрольной Горловки
- СМИ: Кремль готовит замену тяжелобольному и умирающему Пасечнику – появилось имя "нового" главаря "ЛНР"
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте