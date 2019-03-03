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«Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС

03.03.2019 20:52
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«Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС

Ежедневно в СМИ появляются резонансные новости относительно ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил. Сегодня, 3 марта в своем аккаунте в «Фейсбук» офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, он же «Штирлиц» опубликовал пост, где сообщил, что защитники территориальной целостности и суверенитета украинского государства уничтожили транспортное средство, которое подвозило террористам Донбасса боеприпасы для обстрела позиций ВСУ. 

Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, в частности, «Штирлиц» сообщил, что третьего марта в 14 часов 13 минут по Киеву в полосе обороны механизированной бригады, что в направлении Светлодарска, наблюдателями были обнаружены грузовые военные авто вражеских сил. Вероятней всего, как пишет автор поста, транспорт подвозил террористам боеприпасы, чтобы те могли обстреливать позиции украинских защитников. Уже буквально через две минуты, в 14 часов 15 минут бойцы ООС из противотанкового ракетного комплекса выстрелили по автомобилю наемников. 

Также офицер подчеркнул что, несмотря на большое расстояние, порядка 2,8 километра, старший сержант Юрий продемонстрировал собственный профессионализм, поразив цель.



Теги: Донбасс, боевик, ДНР, ЛНР, ВСУ
 
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