В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой

03.03.2019 14:17

Представители «ДНР» объявили режим чрезвычайной ситуации на территории временно неподконтрольной украинскому правительству Верхнеторецкой поселковой администрации в окрестностях Ясиноватой.

Там обстрелы привели к отключениям электричества и газа. Об этом сообщил «глава администрации» Ясиноватой Дмитрий Шевченко, передают местные интернет-ресурсы.

По его словам, в результате обстрелов в поселке Бетманово (Красный Партизан) разбиты газораспределительная и электрическая подстанции. Работа коммунальных служб, которые готовы провести ремонтные работы, затруднена отсутствием гарантий соблюдения тишины.

«Сейчас созданы рабочие группы для обхода домов, подогрева пищи, подвезены буржуйки. Работает ряд генераторов», – добавил Шевченко.

Обстрелы были произведены 1 и 2 марта.

Источник: dnews.dn.ua