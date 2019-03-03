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В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
Представители «ДНР» объявили режим чрезвычайной ситуации на территории временно неподконтрольной украинскому правительству Верхнеторецкой поселковой администрации в окрестностях Ясиноватой.
Там обстрелы привели к отключениям электричества и газа. Об этом сообщил «глава администрации» Ясиноватой Дмитрий Шевченко, передают местные интернет-ресурсы.
По его словам, в результате обстрелов в поселке Бетманово (Красный Партизан) разбиты газораспределительная и электрическая подстанции. Работа коммунальных служб, которые готовы провести ремонтные работы, затруднена отсутствием гарантий соблюдения тишины.
«Сейчас созданы рабочие группы для обхода домов, подогрева пищи, подвезены буржуйки. Работает ряд генераторов», – добавил Шевченко.
Обстрелы были произведены 1 и 2 марта.
Источник: dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Ясиноватая, ДНР
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