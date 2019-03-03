В Мариуполе протестующие перекрыли дорогу

03.03.2019 19:30

Сегодня, 3 марта, на Театральной площади собрались жители Мариуполя (Донецкая обл.), чтобы высказать свой протест против повышения цен на проезд.

На акцию протеста людей собирали посредством сообщений в соцсетях и объявлений. На митинг собрались несколько сотен жителей Мариуполя.

Как отметила одна из спикеров Ирина Перкова, для горожан повышение стало неожиданностью.

На акции собирают подписи против незаконного повышения тарифов. Жители Мариуполя намерены обращаться в суд.

Среди требований, которые митингующие выдвигают городской власти – обнародовать обоснование повышение цен на проезд экономическими расчетами; повышение качества услуг и комфорта перевозки в коммунальном транспорте и в маршрутных такси; проверка общественного транспорта и государственных автомобилей чиновников на выбросы СО2, контроль за графиком движения автотранспорт, монетизация льгот и отмена повышения тарифа на проезд в городском общественном транспорте, в случае невыполнения вышеперечисленных условий.

Митингующие заблокировали движение по пр. Мира возле драмтеатра. Полицейские заявили, что это нарушение и отметили, что стоять на проезжей части дороги нельзя. Тогда участники протеста стали ходить по пешеходному переходу.

На место прибыл начальник Центрального отдела полиции Сергей Бычин и просит людей покинуть проезжую часть.

Напомним, 22 февраля на заседании исполнительного комитета Мариупольского горсовета было принято решение о повышении с 1 марта стоимости проезда в общественном коммунальном и частном транспорте на 2 гривны.

Источник: dnews.dn.ua