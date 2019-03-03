В ОРДО обвинили ВСУ в усилении позиций под Горловкой

03.03.2019 21:06

Так называемый «представитель Народной милиции ДНР» Даниил Безсонов заявил, что ВСУ якобы стягивают военнослужащих и боевую технику в район неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Безсонов отметил:

«Среди технического оснащения боевиков — восемь БМП и девять единиц 122-мм гаубиц Д-30. В качестве средств усиления этой боевой группе переданы 10 танков из состава 30-й механизированный бригады».

Источник: https://donpress.com