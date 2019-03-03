ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами

03.03.2019 17:20

ВСУ нанесли удар по машине гибридной армии РФ, которая подвозила боеприпасы к их позиции. ЗИЛ уничтожен.

О мастерском ударе ВСУ рассказал в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".

Утром в сводке ООС за 2 марта сообщалось об уничтожении бойцами ООС вражеской техники. Штефан информацию подтвердил, уточнив, что произошло все на Светлодарском направлении приблизительно в 14:15 по киевскому времени.

"В полосе обороны механизированной бригады наблюдатели одного из подразделений обнаружили военные автомобили противника ЗИЛ-131.

Они подвозили боеприпасы для обстрела наших позиций", - рассказал офицер ВСУ, уточнив, что бойцам потребовались всего 2 минуты, чтобы наказать врага.

"Воины ООС осуществили пуск из противотанкового ракетного комплекса", - поделился информацией Штефан, уточнив, что цель удалось поразить с первого раза, несмотря на ее большую дальность - 2,8 км. В результате попадания вражеский ЗИЛ вспыхнул.

О потерях информации пока нет.

"Старший сержант Юрий в который раз подтвердил свой профессионализм", - уточнил он.



Источник: www.dialog.ua