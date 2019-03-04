- В Горловке погибли 8 российских наемников – курсантов военного училища18:59
- Оккупационные «власти ДНР» планово уничтожают медицину18:21
- Переход танкистки "ДНР" Дрюк на сторону Украины потряс боевиков: наемники на Донбассе не могут прийти в себя 14:05
- Ситуация на блокпостах ОРДО: в Горловке большие очереди13:50
- На Донбассе за сутки девять обстрелов, ранен боец13:19
- Из-за российского газа: В «ДНР» пояснили высокие цены на «республиканские» овощи10:40
- В Донецке начали массово пилить деревья в ботаническом саду10:00
- Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и потеряли беспилотник08:40
- Члены НВФ нанесли удар по позициям ВСУ: ранен украинский военный07:40
- «Надо жрать, Путин придет»: в «ДНР» нашли «украинский след» в хлебобулочных изделиях21:40
Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и потеряли беспилотник
За прошедшие сутки российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, десять раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает УП.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял украинские позиции из минометов калибров 120 и 82 мм в районе населенного пункта Водяное и из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Гнутово.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил семь обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.
Из минометов калибра 120 мм враг бил вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Хутор Вольный, из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов - около поселка Новолуганское, из минометов 120-го и 82-го калибра, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Попасная, из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лобачево, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе села Крымское.
В общем оккупанты потратили 100 мин различных калибров.
В результате обстрелов один военнослужащий был ранен.
В штабе ООС подчеркивают, что ни один из обстрелов не остался без адекватного ответа огнем из дежурных огневых средств.
По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены, один ранен. Также был сбит один БПЛА противника типа "Орлан-10".
По состоянию на 7:00 4 марта противник дважды обстрелял из минометов калибра 120 мм позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Лебединский и Водяное. Потерь нет.
Источник : https://from-ua.
Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, минометы
- ВСУ за неделю нанесли большой урон врагу – уничтожали и боевиков, и технику
- Вчера количество обстрелов в зоне АТО увеличилось в пять раз, - журналист
- Украинским военным в зоне АТО разрешили не быть мальчиками для битья
- Бои на Донбассе: террористы "Л/ДНР" внезапно активизировались в Луганской области - штаб АТО озвучил детали
- Штаб АТО: боевики совершают подрывы в районе Докучаевска и привезли на передовую сотрудников подконтрольного "ДНР" телеканала
- "Они под впечатлением", - боец ВСУ написал об очередном "концерте", устроенном для боевиков
- «Предательство не простим»: в ОРЛО отреагировали на переход Дрюк на сторону Украины20:03
- В Горловке погибли 8 российских наемников – курсантов военного училища18:59
- Оккупационные «власти ДНР» планово уничтожают медицину18:21
- Переход танкистки "ДНР" Дрюк на сторону Украины потряс боевиков: наемники на Донбассе не могут прийти в себя 14:05
- Ситуация на блокпостах ОРДО: в Горловке большие очереди13:50
- На Донбассе за сутки девять обстрелов, ранен боец13:19
- Из-за российского газа: В «ДНР» пояснили высокие цены на «республиканские» овощи10:40
- В Донецке начали массово пилить деревья в ботаническом саду10:00
- Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и потеряли беспилотник08:40
- Члены НВФ нанесли удар по позициям ВСУ: ранен украинский военный07:40
- Украина обогнала Финляндию и Венгрию в рейтинге влиятельнейших стран мира21:00
- Путин приостановил участие России в договоре о РСМД20:39
- В Украине задержали россиян, которые пытались легализовать паспорта боевиков20:20
- «Предательство не простим»: в ОРЛО отреагировали на переход Дрюк на сторону Украины20:03
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- В Украине продолжают расти долги по зарплатам19:22
- В Горловке погибли 8 российских наемников – курсантов военного училища18:59
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения18:36
- Оккупационные «власти ДНР» планово уничтожают медицину18:21
- Курс доллара снизился на межбанке18:00
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения18:36
- Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета16:00
- Масленица 2019: как называются дни Сырной недели в прозе и стихах15:19
- Прививки для взрослых: как защититься от опасных вирусов14:20
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Кому вредно пользоваться спреями для носа22:25
- 5 приемов при стирке, которые помогут избавиться от пятен и запахов20:00
- Ученые выявили неожиданную опасность популярных лекарств19:15
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте18:45
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- Донецк окончательно вернулся в 90-е - боевики "ДНР" нашли способ "заработать" на мирных дончанах
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте
- Главарь «ДНР» Пушилин страдает из-за страха повторить «путь Захарченко»
- Пушилин лично участвовал в Евромайдане в 2013 году: главарь "ДНР" сразил всех неожиданным откровением
- «Жизнь бурлит»: в сети появились свежее фото из неподконтрольной Горловки
- СМИ: Кремль готовит замену тяжелобольному и умирающему Пасечнику – появилось имя "нового" главаря "ЛНР"