Члены НВФ нанесли удар по позициям ВСУ: ранен украинский военный

04.03.2019 07:40

С начала текущих суток члены НВФ 8 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил на Донбассе применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, в результате чего один боец ВСУ получил ранение. Об этом сообщила пресс-центре штаб ООС.

Так, в районе населенного пункта Водяное подразделения НВФ осуществили обстрел украинских военных из минометов 120 и 82 мм, а вблизи села Гнутовое — из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, противник совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Золотое-4 с использованием минометов калибра 120 мм, а вблизи поселка Новолуганское из автоматических станковых гранатометов.

Возле города Попасная члены НВФ вели обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и боевых машин пехоты. В районе населенного пункта Крымское они обстреливали из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Источник : https://donpress.com