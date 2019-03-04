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Члены НВФ нанесли удар по позициям ВСУ: ранен украинский военный
С начала текущих суток члены НВФ 8 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил на Донбассе применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, в результате чего один боец ВСУ получил ранение. Об этом сообщила пресс-центре штаб ООС.
Так, в районе населенного пункта Водяное подразделения НВФ осуществили обстрел украинских военных из минометов 120 и 82 мм, а вблизи села Гнутовое — из минометов калибра 82 мм.
Кроме того, противник совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Золотое-4 с использованием минометов калибра 120 мм, а вблизи поселка Новолуганское из автоматических станковых гранатометов.
Возле города Попасная члены НВФ вели обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и боевых машин пехоты. В районе населенного пункта Крымское они обстреливали из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, военные, ВСУ, НВФ, позиции
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