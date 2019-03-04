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Из-за российского газа: В «ДНР» пояснили высокие цены на «республиканские» овощи
В единственном в неподконтрольном украинской власти Донецке тепличном комбинате созрели первые в этом году огурцы. С середины февраля они уже начали поступать в продажу. Об этом сообщает местная газета.
В материале отмечается, что «цены на них пока "кусаются"».
Высокие цены объясняют высокой себестоимостью производства ранних овощей. Особенно сказывается на ней стоимость газа, который используется для отопления теплиц. За него сельхозпроизводителям приходится платить в 4 раза больше, чем платят их коллеги в России. Поэтому в теплице Донецка решили вместо газа использовать уголь, который в 3 раза дешевле. Но пока с этой целью проводят реконструкцию угольной печи.
Кроме того, почти все тепличники вынуждены покупать за пределами «ДНР»: от семян овощей и удобрений до «кокосовых матов» – плит из спрессованной кожуры кокосовых орехов, используемых вместо земли. А только этих матов нужно закупать на один гектар на миллион рублей.
В теплице засаживают 6 га: половину из них – огурцами, вторую половину – помидорами.
Сейчас огурцы в теплицах созрели только на одном гектаре, а к середине апреля ждут урожай помидоры. Все овощи будут плодоносить до середины июня.
«После этого мы освобождаем теплицы от растений и выращиваем новую рассаду, которую высаживаем осенью, причем чередуем культуры: огурцы сажаем на тех местах, где росли помидоры, и наоборот. До декабря собираем второй урожай в году. Затем все повторяется снова. В новогодние дни опять высаживаем рассаду на гектары, в феврале начинаем получать огурцы», – пояснил главный агроном комбината Геннадий Кужель.
На комбинате хотят расширить площади посевов овощей, но для этого не хватает сотрудников. До начала боевых действий здесь работало много людей из близлежащих Курахово, Селидово и Горняка. Теперь, естественно, жители этих украинских городов не ездят в Донецк. «А среди дончан не очень много желающих работать в теплицах… Многие работники уволились в начале войны, когда начались обстрелы», – констатирует газета.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, цена, газ, овощи, ДНР
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