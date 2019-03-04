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На Донбассе за сутки девять обстрелов, ранен боец
По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были уничтожены, один ранен. Также был сбит один беспилотник Орлан-10.
За минувшие сутки подразделения сепаратистов девять раз обстреляли позиции ВСУ. Во время обстрелов 10 раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранение получил один военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 4 марта.
Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг дважды обстрелял украинские позиции: из минометов калибров 120 и 82-мм – в районе Водяного; из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Гнутово.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты совершили семь обстрелов позиций подразделений ООС: из минометов калибра 120-мм – вблизи Новозвановки, Новоалександровки и Хутор Вильный; из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов – около Новолуганского; из минометов 120-го и 82-го калибра, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Попасной; из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов – в районе Лобачева; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе Крымского.
"Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем с дежурных огневых средств", – отметили в штабе ООС.
По данным украинской разведки, два сепаратиста были уничтожены, один ранен. Также был сбит один БПЛА типа Орлан-10.
"С начала текущих суток противник дважды обстрелял из минометов калибра 120-мм позиции подразделений Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное. Потерь среди наших защитников нет", – добавили военные.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, обстрел, боец
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